رهان على فرنسا لتدوير الزوايا الأميركية والتجديد لليونيفيل

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كتب غاصب المختار في" اللواء": اكتنف الغموض النتائج الفعلية لجولة الموفد الأميركي توماس برّاك، هذا الموقف يحتمل تفسيراً واحداً مفاده انه «ما لم يلتزم بما تطلبه عبر الوسيط الأميركي فإن التصعيد وارد في أي لحظة، وان لبنان سيكون متروكاً لمصيره».وتردّد ان براك أبلغ بعض من التقاهم «ان مهلة سحب السلاح من تحدّدها إسرائيل وليس ، وأن عدم قيام الحكومة بخطوات ملموسة في هذا المجال يعني استمرار الوضع الحالي الذي يتضمن غارات في الجنوب وطائرات مسيَّرة فوق بيروت». وفي بعض المعلومات ان برّاك ألمح أمام بعض زواره الى «إستخدام القوّة الإسرائيليّة لتحريك ملف تسليم سلاح الحزب».الغريب ان برّاك طلب من لبنان أن يكون نسخة عن في تلبية المطالب الأميركية والإسرائيلية، سواء بإجراء ترتيبات أمنية تريح كيان ولا تضمن سلامة الأراضي اللبنانية ولا حق الدفاع المشروع عن النفس، أو بالتوجه نحو تطبيع العلاقات، وهو يدرك ان ما يطلبه صعب التحقيق.وعلى هذا سيكون شهر آب المقبل شهر ترقّب حذر للتوجهات الأميركية والإسرائيلية السياسية والأمنية - العسكرية في التعاطي مع لبنان، لا سيما مع تفعيل الاتصالات التي تراجعت في مؤخرا حول مشروع التجديد لقوات اليونيفيل في الجنوب، علماً ان تستخدم أيضا موضوع التجديد لليونيفيل كمصدر ابتزاز وضغط سياسي وأمني على لبنان، لجهة وقف تمويلها من جهة، والسعي من جهة أخرى لتعديل وتوسيع مهامها وقواعد اشتباكها، وإلّا إستخدام حق النقض لقرار تجديد الولاية.ويبدو ان رئيس الحكومة نواف سلام سيحاول خلال زيارته ولقائه ايمانويل تحريك المياه الراكدة حول موضوع التجديد لليونيفيل كون حاملة قلم صياغة مشروع قرار التجديد، ولها تأثيرها في - بإستثناء التأثير على قرار الفيتو الأميركي لو حصل - وسيحاول استجلاء المسعى الفرنسي لتخفيف حدّة الطروحات الأميركية - من موضوع حصرية السلاح والتهدئة في الجنوب وإعادة الاعمار ودعم لبنان اقتصادياً.