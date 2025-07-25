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لبنان

تنافس على وراثة الحزب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 01:30
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يشهد أحد الأحزاب السياسية اللبنانية العريقة تنافسًا داخليًا متصاعدًا حول مشروع الوراثة، الذي تحوّل في الأشهر الأخيرة إلى أولوية مع اقتراب الجيل المؤسس من مغادرة الواجهة.
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هذا التنافس يتمحور بين خطين متباينين: الأول يدفع نحو وراثة تؤمّن تجديدًا فعليًا في الأداء والخطاب، والثاني يسعى لجعل الوراثة امتدادًا واضحًا للماضي، بشكله وخياراته.
وفي ظل هذا الصراع الصامت داخل "الحزب"، تترقب الأوساط السياسية ما إذا كان القرار النهائي سيُنتج تغييرًا حقيقيًا أم سيعيد تثبيت المعادلة القديمة بوجوه موروثة لا أكثر.
 
المصدر: لبنان 24
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