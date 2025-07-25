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لبنان

النازحون يغادرون؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 01:45
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يسجّل في الفترة الأخيرة عدد كبير من حالات العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم، في مشهد بدأ يلفت الأنظار في العديد من الأحياء اللبنانية، خصوصًا في المناطق التي تضم كثافة سكانية من أبناء حلب وشمال سوريا.
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وتؤكد مصادر محلية أن وتيرة العودة ارتفعت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، حيث بدأ كثيرون بإخلاء منازلهم والتوجّه نحو المعابر الحدودية ومن ثم الى قراهم. وتتنوع أسباب العودة بين الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، وتبدّل الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية، إضافة إلى شعور البعض بأن فرص الاستقرار داخل لبنان باتت محدودة. هذه الحركة المتصاعدة تُعيد طرح ملف النزوح على الطاولة من جديد.
المصدر: لبنان 24
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