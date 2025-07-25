النازحون يغادرون؟

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يسجّل في الفترة الأخيرة عدد كبير من حالات العودة الطوعية للسوريين إلى بلدهم، في مشهد بدأ يلفت الأنظار في العديد من الأحياء ، خصوصًا في المناطق التي تضم كثافة سكانية من أبناء حلب وشمال .وتؤكد مصادر محلية أن وتيرة العودة ارتفعت بشكل واضح خلال الأسابيع الماضية، حيث بدأ كثيرون بإخلاء منازلهم والتوجّه نحو المعابر الحدودية ومن ثم الى قراهم. وتتنوع أسباب العودة بين الظروف الاقتصادية الصعبة في ، وتبدّل الأوضاع الأمنية في بعض المناطق ، إضافة إلى شعور البعض بأن فرص الاستقرار داخل لبنان باتت محدودة. هذه الحركة المتصاعدة تُعيد طرح ملف النزوح على الطاولة من جديد.