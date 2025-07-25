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لبنان

اقفال الآبار الارتوازية: قرار جريء والتنفيد نسبي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 02:15
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قال مصدر معني بملف الطاقة والمياه ان قرار وزير الطاقة جو صدي بإقفال 5000 بئر أرتوازي قرار جيد وجريء، وهذا ما كان يجب فعله بعد فورة التراخيص التي حصلت في السنوات السابقة.
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المصدر أكد ان هذا القرار ممكن أن ينفذ فقط في جبل لبنان لا غير ، لكون المهمة في المناطق الأخرى مثل بعلبك الهرمل، البقاع الغربي وعكار معقدة نوعاً ما بسبب عدم معرفة الوزارة الدقيقة بأماكن هذه الآبار غير  المرخصة، بالإضافة الى تذرُّع المزارعين والأهالي في تلك المناطق بشح المياه هذه السنة .كما أن عمليات مقاومة القوى الأمنية سوف تحصل من قبل المخالفين تحت غطاء أن ليس لديهم مصادر أخرى للمياه . المصدر ختم :حتى لو لم ينفذ هذا القرار على المناطق اللبنانية كافة في الوقت الراهن، فإن إتخاذه كان جيدا، وكان ينبغي اتخاذه منذ زمن بعيد .
 
المصدر: لبنان 24
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