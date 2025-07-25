اقفال الآبار الارتوازية: قرار جريء والتنفيد نسبي

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قال مصدر معني بملف الطاقة والمياه ان قرار بإقفال 5000 بئر أرتوازي قرار جيد وجريء، وهذا ما كان يجب فعله بعد فورة التراخيص التي حصلت في السنوات السابقة.المصدر أكد ان هذا القرار ممكن أن ينفذ فقط في لا غير ، لكون المهمة في المناطق الأخرى مثل ، وعكار معقدة نوعاً ما بسبب عدم معرفة الوزارة الدقيقة بأماكن هذه الآبار غير المرخصة، بالإضافة الى تذرُّع المزارعين والأهالي في تلك المناطق بشح المياه هذه السنة .كما أن عمليات مقاومة القوى الأمنية سوف تحصل من قبل المخالفين تحت غطاء أن ليس لديهم مصادر أخرى للمياه . المصدر ختم :حتى لو لم ينفذ هذا القرار على المناطق كافة في الوقت الراهن، فإن إتخاذه كان جيدا، وكان ينبغي اتخاذه منذ زمن بعيد .