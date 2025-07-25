بعد أربعة عقود.. جورج عبدالله خارج السجن

نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع على ملف عبدالله أنه خرج من السجن في .

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وقال محاميه جان-لوي شالانسيه لوكالة "فرانس برس": "هذا مصدر فرح وصدمة عاطفية وانتصار سياسي في آن بعد كل هذه الفترة"، مضيفاً: "كان أن ينبغي أن يخرج طويلة جدّاً".

وحسب قناة "الميادين" فإنّ طائرة جورج تنطلق عند التاسعة وتصل عند الثانية والنصف إلى .

واشارت وكالة "فرانس برس"، الى ان "على مدى أربعة عقود، أمضى جورج الله أيامه في زنزانة مساحتها 11 مترا مربعا، رفعت فيها راية حمراء عليها رسم لتشي غيفارا وملصقات مؤيدة للقضية ".



وكانت قد أصدرت في 17 قرار الافراج عن عبدالله البالغ 74 عاما.

وحُكم سنة 1987 بالسجن بتهمة الضلوع في اغتيال أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982.