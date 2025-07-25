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لبنان
بعد أربعة عقود.. جورج عبدالله خارج السجن
Lebanon 24
25-07-2025
|
02:06
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نقلت "فرانس برس" عن مصدر مطلع على ملف
جورج
ابراهيم
عبدالله أنه خرج من السجن في
فرنسا
.
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وقال محاميه جان-لوي شالانسيه لوكالة "فرانس برس": "هذا مصدر فرح وصدمة عاطفية وانتصار سياسي في آن بعد كل هذه الفترة"، مضيفاً: "كان أن ينبغي أن يخرج
منذ فترة
طويلة جدّاً".
وحسب قناة "الميادين" فإنّ طائرة جورج
عبد الله
تنطلق عند التاسعة
من باريس
وتصل عند الثانية والنصف إلى
بيروت
.
واشارت وكالة "فرانس برس"، الى ان "على مدى أربعة عقود، أمضى جورج
إبراهيم عبد
الله أيامه في زنزانة مساحتها 11 مترا مربعا، رفعت فيها راية حمراء عليها رسم لتشي غيفارا وملصقات مؤيدة للقضية
الفلسطينية
".
وكانت قد أصدرت
محكمة الاستئناف
في 17
تموز
قرار الافراج عن عبدالله البالغ 74 عاما.
وحُكم
على عبد الله
سنة 1987 بالسجن
مدى الحياة
بتهمة الضلوع في اغتيال
دبلوماسي
أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982.
وبات مؤهّلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكنّ 12 طلباً لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
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