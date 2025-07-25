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لبنان

بلدية طرابلس تواصل حملتها لمكافحة الحشرات والبعوض والجرذان

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:17
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 تواصل دائرة النظافة العامة والمكافحة في بلدية طرابلس، بالتعاون مع شركة "لافاجيت"، حملة مكافحة الحشرات والبعوض والبرغش ورش سم الجرذان في شوارع المدينة، وذلك بتوجيه من رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة، واشراف رئيس الدائرة المهندس مازن بازارباشي. 
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تبدأ الحملة يوميا في المساء، بناء على جدول زمني لتغطي مختلف شوارع مدينة طرابلس، لمكافحة الحشرات والبرغش والبعوض ورش سم الجرذان، وقد انتشرت فرق دائرة النظافة والمكافحة في البلدية وآليات شركة "اللافاجيت" بالتتابع في مختلف الاحياء والمناطق، وعملت على رش المبيدات الحشرية في اماكن تجمعها وغطت العملية المساحات العشبية والبراحات واماكن جمع النفايات.

واكب الحملة عناصر من شرطة البلدية، واعطى عمال الدائرة ما يلزم من توجيهات للمواطنين لكي تكون فاعلة، الأمر الذي ترك ارتياحا لديهم، وأعربوا عن "تقديرهم لهذه الخطوة في وقت بات فيه وجود العوض والحشرات والجرذان مزعجا وخطرا بما قد يحمله او ينقله من امراض".

وشدد كريمة على ضرورة ان "تبقى شوارع المدينة نظيفة، حفاظا على السلامة العامة ومصالح المواطنين" .
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