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لبنان

أرسلان التقى السفير الإيراني: بحث في المستجدات اللبنانية والإقليمية

Lebanon 24
25-07-2025 | 02:48
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استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان في دارته في خلدة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب الدكتور وليد بركات.
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وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن الحزب، "بحث في المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إلى جانب التطورات السياسية في المنطقة".
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