أرسلان التقى السفير الإيراني: بحث في المستجدات اللبنانية والإقليمية

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استقبل رئيس " اللبناني" في دارته في خلدة، سفير الجمهورية الإسلامية مجتبى أماني، بحضور نائب الدكتور وليد .وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن الحزب، "بحث في المستجدات على الساحتين والإقليمية، إلى جانب التطورات السياسية في المنطقة".