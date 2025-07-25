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لبنان
الحواط: لوضع آلية سريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين
Lebanon 24
25-07-2025
|
03:08
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كتب النائب
زياد الحواط
على منصة "إكس": “جريمة المعاملتين التي ذهب ضحيتها
جورج
التحومي وزوجته عمل إجرامي، يشير إلى حجم الفلتان الأمني المنتشر في مختلف المناطق ، ويدلّ على أن ما جرى ليس حادثاً عابراً، بل يدخل في إطار تداعيات الوجود السوري غير الشرعي، والفوضى التي تتغذى من غياب الدولة. على
الأجهزة الأمنية
والقضائية التحرّك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، والأهم أنه آن الأوان لتتحرك الأجهزة الأمنية لوضع آلية تنفيذية جدية وسريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين إلى بلدهم سريعاً “.
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