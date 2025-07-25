الحواط: لوضع آلية سريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين

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كتب النائب على منصة "إكس": “جريمة المعاملتين التي ذهب ضحيتها التحومي وزوجته عمل إجرامي، يشير إلى حجم الفلتان الأمني المنتشر في مختلف المناطق ، ويدلّ على أن ما جرى ليس حادثاً عابراً، بل يدخل في إطار تداعيات الوجود السوري غير الشرعي، والفوضى التي تتغذى من غياب الدولة. على والقضائية التحرّك لكشف الفاعلين ومحاسبتهم، والأهم أنه آن الأوان لتتحرك الأجهزة الأمنية لوضع آلية تنفيذية جدية وسريعة لترحيل السوريين غير الشرعيين إلى بلدهم سريعاً “.