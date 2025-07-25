"الشيعي الأعلى" يحذّر من منتحل صفة دينية ونسب هاشمي

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أعلن في بيان، أن المدعو غزالة "منتحل لصفة عالم دين، وغير مؤهل لارتداء الزي الديني"، مؤكّدًا أنه "منتحل أيضًا للنسب الشريف".وأضاف البيان أن المجلس "ينذر المذكور بضرورة خلع الزي الديني"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُعد بمثابة إخبار للجهات القضائية المختصة.