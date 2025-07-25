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لبنان

"الشيعي الأعلى" يحذّر من منتحل صفة دينية ونسب هاشمي

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:11
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أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في بيان، أن المدعو أحمد عصام غزالة "منتحل لصفة عالم دين، وغير مؤهل لارتداء الزي الديني"، مؤكّدًا أنه "منتحل أيضًا للنسب الهاشمي الشريف".
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وأضاف البيان أن المجلس "ينذر المذكور بضرورة خلع الزي الديني"، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يُعد بمثابة إخبار للجهات القضائية المختصة.
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