موسى: المساعي مستمرة لتنفيذ الـ 1701

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إعتبر النائب أن "المساعي مستمرة من أجل تنفيذ القرار 1701، والعمل لا يزال جارياً للتوصل الى صيغ مناسبة لحسم مسألة حصرية السلاح وهذا الموضوع يحتاج الى بعض الوقت، وخصوصاً في ظل الاسرائيلي الذي ما زال يمارس الاعمال العدائية والاغتيالات في ".وتوقع في حديث الى "صوت كل " "ألا نشهد تصعيداً في هذه المرحلة طالما أن الأمور لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين".ختم:"نحن اليوم في مرحلة تُدرس فيها كل الوسائل لتخفيف التداعيات وإبعاد أي تصعيد جديد عن لبنان".