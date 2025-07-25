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لبنان

موسى: المساعي مستمرة لتنفيذ الـ 1701

Lebanon 24
25-07-2025 | 03:42
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إعتبر النائب ميشال موسى أن "المساعي مستمرة من أجل تنفيذ القرار 1701، والعمل لا يزال جارياً للتوصل الى صيغ مناسبة لحسم مسألة حصرية السلاح وهذا الموضوع يحتاج الى بعض الوقت، وخصوصاً في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي ما زال يمارس الاعمال العدائية والاغتيالات في جنوب لبنان".
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وتوقع  في حديث الى "صوت كل لبنان" "ألا نشهد تصعيداً في هذه المرحلة طالما أن الأمور لا تزال قيد التفاوض بين الجانبين".

ختم:"نحن اليوم في مرحلة تُدرس فيها كل الوسائل لتخفيف التداعيات وإبعاد أي تصعيد جديد عن لبنان". 

 
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