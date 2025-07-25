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لبنان

للمستفيدين من برنامج" أمان".. إعلان مهمّ من "الشؤون"

Lebanon 24
25-07-2025 | 04:12
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أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية أنه" سيتمّ تحويل المساعدات الماليّة الشهرية للمستفيدين من برنامج" أمان" عن شهر تموز إبتداءً من الاثنين 28 تموز ولغاية الجمعة ١ آب ٢٠٢٥". 
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واشارت الى ان "عدد المستفيدين يبلغ 161,013 أسرة لبنانية، ما يعادل 763,258 فرداً، ويبلغ مجموع الأموال المحوّلة ضمن البرنامج هذا الشهر 18,597,455$".
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