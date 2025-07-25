في انطلياس... مستشفى "أوتيل ديو" أطلق مركزه الطبي الجديد

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أطلق "مستشفى أوتيل " الثلثاء الماضي، مركزه الطبي الجديد في منطقة انطلياس.وفي بيان أكد المستشفى أن هذه "الخطوة الاستراتيجية تأتي في سياق سعي المستشفى إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية متخصصة وعالية الجودة، بالقرب من سكان المنطقة".أقيمت المراسم في حضور لشبكة مستشفيات – أوتيل ديو دو فرانس نسيب نصر، إلى جانب عدد من المسؤولين الطبيين والإداريين في المستشفى.وللمناسبة، قال نصر: "نقوم اليوم بأول زيارة رسمية إلى المركز الطبي الجديد في ، وهو أول فرع لمستشفى أوتيل ديو دو فرانس خارج . بدأ المركز عمله الفعلي في الأول من تشرين الثاني 2024، ومنذ ذلك الحين تم تجهيزه بالكامل من حيث البنية التحتية، وتزويده بالطاقم التمريضي والإداري والطبّي."تتمثل "أهمية هذا المركز في قدرته على تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، من خلال تخفيف الضغط في المستشفى ، لا سيما في ما يتعلق بالفحوصات المخبرية، والفحوصات الطبية، والاستشارات المتخصصة. وفي ظل التحديات الحالية في التنقل، يُعتبر هذا المركز خطوة متقدمة لتقريب الخدمات الطبية من المرضى، والتخفيف من مشقّة التنقل والانتظار".يشكّل افتتاح مركز انطلياس "بداية لمشروع أوسع يشمل افتتاح مراكز طبية أخرى قريباً، من بينها مركز في منطقة ، ما يساهم في تحقيق تغطية جغرافية متوازنة بين المدخل (أنطلياس) والمدخل الجنوبي (الدامور) لمدينة ".تعزز "هذه الاستراتيجية موقع مستشفى أوتيل ديو دو فرانس كمؤسسة صحية مرجعية، معروفة بخبرتها الطبية العالية، وجودة خدماتها التمريضية، وفريقها المتخصّص".