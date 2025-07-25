في وزارة العمل.. افتتاح ورشة عن "إدارة المرافق لتحسين انتاجية العمل"

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تم افتتاح ورشة صباحاً في حول "إدارة المرافق في سبيل تحسين انتاجية العمل "، وهي ورشة أدارها صاحب شركة "كواليسيرف" الدكتور شكري حبيب بالتعاون مع وزارة العمل بشكل مجاني.وقد نوه وزير العمل بهذا العمل الذي" يساهم في تحسين الانتاجية" ، مؤكدا ان "مثل هكذا خطوات تؤدي الى تطوير الادارة لتمكينها من اللحاق بركب التطور في هذه المرحلة". شاكرا الدكتور حبيب على ادارته هذه الورشة.واستقبل الوزير حيدر في مكتبه وفدا من نقابة أضحاب الأفران برئاسة . وأطلع الوفد وزير العمل على ما يعانيه هذا القطاع في هذه الظروف، مقدما له بعض المطالب والإقراحات بما يساهم في الحفاظ على ديمومة العمل، وتحصين قطاع الأفران في ظل هذه الظروف الصعبة.