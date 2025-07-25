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لبنان

3 محطات.. هكذا سيتم استقبال جورج عبدالله اليوم

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
25-07-2025 | 04:42
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بعد عقود طويلة من الإحتجاز بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، خرج اللبناني جورج إبراهيم عبدالله من السجون الفرنسية عائداً إلى بيروت
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قصة نضال عبدالله (74 عاماً) لا تختصرها السنوات، فمن سجنه كانت رسائله تصدحُ باتجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية التي حملها في قلبه ولم يتنازل عنها.
وللتذكير، فإن عبدالله حُكم عليها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بالسجن مدى الحياة، بسبب اتهامه بالضلوع في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982.
وخلال فترة مكوثه في السجن، حافظ عبدالله على راية حمراء رُسمت عليها صورة تشي غيفارا،
فيما كان أيضاً متمسكاً بملصقات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
 
تحضيرات و 3 محطات
 
عند الساعة الـ2.30 ظهر اليوم، ستصل الطائرة التي تقلّ عبدالله إلى بيروت، فيما من المنتظر أن تتجه وفود إلى المطار لاستقباله.
في حديثٍ عبر "لبنان24"، يقولُ أيمن مروّة من "الحملة الوطنية للإفراج عن جورج عبدالله" إنه تمت الدعوة لاستقبال جماهيريّ في المطار بما يليق بعبدالله الذي قدم سنوات حياته تأييداً للقضية الفلسطينية ونُصرة لحركات التحرر في العالم.
 
أضاف: "قمنا باعتماد ترتيبات معينة وستكون لنا 3 محطات اليوم، الأولى في مطار رفيق الحريري الدولي حيث سيجري استقبال عبدالله في صالون الشرف، فيما المحطة الثانية ستكون في بلدته القبيات حيث سيقام استقبال وتهاني، فيما المحطة الثالثة ستكون في منزله".
 
وعن المُشاركة الرسمية في استقبال عبدالله، قال مروة إنه 11 نائباً سيحضرون الاستقبال وعلى رأسهم النائبان أسامة سعد والياس جرادي بالإضافة إلى مجموعة نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة".
أيضاً، قال مروّة إنه ليس معروفاً ما إذا كانت الرئاسات الثلاث الأولى ستشارك في الاستقبال، لكن ما سيجري هو أنه سيتم فتح صالون الشرف أمام عائلة عبدالله لاستقباله هناك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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