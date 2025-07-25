3 محطات.. هكذا سيتم استقبال جورج عبدالله اليوم

بعد عقود طويلة من الإحتجاز بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، خرج اللبناني إبراهيم عبدالله من السجون عائداً إلى .

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قصة نضال عبدالله (74 عاماً) لا تختصرها السنوات، فمن سجنه كانت رسائله تصدحُ باتجاه الحفاظ على القضية التي حملها في قلبه ولم يتنازل عنها.

وللتذكير، فإن عبدالله حُكم عليها في أواخر ثمانينيات القرن الماضي بالسجن ، بسبب اتهامه بالضلوع في اغتيال أميركي وآخر إسرائيلي عام 1982.

وخلال فترة مكوثه في السجن، حافظ راية حمراء رُسمت عليها صورة تشي غيفارا،

فيما كان أيضاً متمسكاً بملصقات مؤيدة للقضية الفلسطينية.

تحضيرات و 3 محطات

عند الساعة الـ2.30 ظهر اليوم، ستصل الطائرة التي تقلّ عبدالله إلى بيروت، فيما من المنتظر أن تتجه وفود إلى لاستقباله.

في حديثٍ عبر " "، يقولُ أيمن مروّة من "الحملة الوطنية للإفراج عن جورج عبدالله" إنه تمت الدعوة لاستقبال جماهيريّ في المطار بما يليق بعبدالله الذي قدم سنوات حياته تأييداً للقضية الفلسطينية ونُصرة لحركات التحرر في العالم.

أضاف: "قمنا باعتماد ترتيبات معينة وستكون لنا 3 محطات اليوم، الأولى في حيث سيجري استقبال عبدالله في صالون الشرف، فيما المحطة الثانية ستكون في بلدته القبيات حيث سيقام استقبال وتهاني، فيما المحطة الثالثة ستكون في منزله".

وعن المُشاركة الرسمية في استقبال عبدالله، قال مروة إنه 11 نائباً سيحضرون الاستقبال وعلى رأسهم النائبان أسامة سعد والياس جرادي بالإضافة إلى مجموعة نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة".

أيضاً، قال مروّة إنه ليس معروفاً ما إذا كانت الرئاسات الثلاث الأولى ستشارك في الاستقبال، لكن ما سيجري هو أنه سيتم فتح صالون الشرف أمام عائلة عبدالله لاستقباله هناك.