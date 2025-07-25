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لبنان

منتدى سفراء لبنان: ننعى ببالغ الاسف الوزير والسفير الراحل عبدالله بو حبيب

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:07
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نعى منتدى سفراء لبنان في بيان" ببالغ الاسف الوزير والسفير الراحل عبدالله بو حبيب، وزير الخارجية السابق، وسفير لبنان السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية".
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وأعرب المنتدى عن" أحر التعازي  لعائلته وللأسرة الديبلوماسية"،  سائلًا الله أن" يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته". 
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