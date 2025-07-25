منتدى سفراء لبنان: ننعى ببالغ الاسف الوزير والسفير الراحل عبدالله بو حبيب

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نعى منتدى سفراء في بيان" ببالغ الاسف الوزير والسفير الراحل ، السابق، وسفير لبنان السابق لدى الأميركية".وأعرب المنتدى عن" أحر التعازي لعائلته وللأسرة الديبلوماسية"، سائلًا الله أن" يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".