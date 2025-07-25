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لبنان

توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:13
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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"استكمالًا للإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، السوري (م.ح.) بالجرم المشهود، خلال محاولته بيع عقار بقيمة نصف مليون دولار أميركي، مستخدمًا هوية مزوّرة، وضبطت بحوزته إجازة سوق لبنانية مزيّفة.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
 
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