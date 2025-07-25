توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار

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صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:"استكمالًا للإجراءات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم المالية، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، أوقفت دورية من الإقليمية – ، السوري (م.ح.) بالجرم المشهود، خلال محاولته بيع عقار بقيمة نصف مليون دولار أميركي، مستخدمًا هوية مزوّرة، وضبطت بحوزته إجازة سوق لبنانية مزيّفة.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص".