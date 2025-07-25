سوريّ يشتري دراجات ناريّة بأموال مزوّرة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Advertisement

صدر عن لقوى الامن الداخلي ـ العامة البلاغ التالي:تُعمّم ، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوف:ع. ذ. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية)لإقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية تمثّلت باستدراج أشخاص في العديد من المناطق، بحجّة شراء دراجاتهم الآلية، إذ يتظاهر بالكشف على الدراجة، ثم يُسلّم البائع مبالغ مالية مزيّفة، ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.لذلك، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بفصيلة في وحدة على الرقم 393029-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.