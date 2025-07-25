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لبنان

سوريّ يشتري دراجات ناريّة بأموال مزوّرة.. هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ع. ذ. (مواليد عام 1997، سوري الجنسية)
لإقدامه على تنفيذ عمليات احتيالية تمثّلت باستدراج أشخاص في العديد من المناطق، بحجّة شراء دراجاتهم الآلية، إذ يتظاهر بالكشف على الدراجة، ثم يُسلّم البائع مبالغ مالية مزيّفة، ويلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

لذلك، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بفصيلة الشياح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 393029-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
 
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