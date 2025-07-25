إستهداف سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة برعشيت

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة برعشيت.

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وفي هذا السياق، أعلنت عن إستشهاد شخص في الغارة.