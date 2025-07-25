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لبنان

إستهداف سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة برعشيت

Lebanon 24
25-07-2025 | 05:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة برعشيت.
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وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد شخص في الغارة.
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