اتحاد نقابات الافران عرض مع حيدر خطة وزارة العمل لتحقيق الاستقرار في القطاع

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اعلن والمخابز في ، في بيان، ان وفدا من الاتحاد زار ، مهنئا بتوليه ، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، من تعقيدات سياسية وأمنية وعسكرية تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات، لا سيما قطاع المخابز والأفران".ولفت البيان الى انه "تم خلال اللقاء، الاتفاق على متابعة وتطبيق خطة وزارة العمل الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في قطاع المخابز والأفران، من خلال :-قوننة أوضاع العمال الأجانب وفق الأطر القانونية .-تعزيز إدماج اليد العاملة لتكون في صلب القطاع، لا على هامشه .-التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد كجهة منظِّمة ومشرفة على عملية تنظيم العمالة الأجنبية في الأفران .- إطلاق اجتماعات دورية ومفتوحة بين الطرفين لضمان تنفيذ هذه الخطط بفعالية ".واعلن ان "المجتمعين اكدوا أن الهدف الأسمى لهذا التعاون هو الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز دور الاتحاد في حماية هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل عصب الأمن الغذائي في لبنان".