بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية.. الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

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صدر عن – البيان الآتي:توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية في الجيش منذ من للمشاركة في إخماد حرائق في ، بناء على ، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات القبرصية.