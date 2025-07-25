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لبنان

بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية.. الجيش يشارك في إخماد حرائق في قبرص

Lebanon 24
25-07-2025 | 06:52
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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توجهت طوافتان تابعتان للقوات الجوية في الجيش منذ صباح اليوم من  قاعدة بيروت الجوية للمشاركة في إخماد حرائق في قبرص، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، وذلك بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات القبرصية.
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