Advertisement

لبنان

وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1396443-638890490526514057.jpeg
Doc-P-1396443-638890490526514057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المجلس الوطني للضمان اجتماعه الأول اليوم، بدعوة من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى إعادة تفعيل دوره المحوري في تطوير قطاع التأمين وتعزيز حماية حقوق المواطنين.
Advertisement
وفي بداية الجلسة، أكد وزير الاقتصاد والتجارة "أن الفرصة المتاحة أمامنا للإنجاز قصيرة، وبالتالي سيتم مضاعفة جهود العمل لتحقيق الاهداف بأقصى سرعة ممكنة لإزالة تراكمات الفترة الماضية".
 
وقد تم الاتفاق على خطة عمل تهدف لصياغة حلول لمعالجة مواضيع:

- رسملة شركات التأمين بعد الازمة المالية الدمج الاختياري بين شركات التأمين.
- إعادة تقويم إدارة وشروط ترخيص وسطاء الضمان.
- التضخم الاستشفائي والطبابي وأثره على كلفة التأمين.
- مشكلة صناديق التعاضد.
 
وناقش المجتمعون أهمية صياغة استراتيجية وطنية موحدة لعمل المجلس الوطني للضمان، تضمن التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية وتنظيم آليات العمل بما يخدم مصلحة قطاع التأمين في لبنان ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد الحاضرون "أن هذه الاستراتيجية يجب أن تعالج بشكل جذري المشاكل التي يعاني منها القطاع وتضع المواطن في صلب أولوياتها، من خلال الالتزام بتطبيق المعايير الرقابية لضمان استمرارية الخدمات، رفع مستوى الشفافية الى أعلى المستويات، ومراقبة تطبيق الحقوق الأساسية للمستفيدين من خدمات التأمين".
 
وشدد أعضاء المجلس على "ضرورة تفعيل الأطر التشريعية والتنفيذية وتحديث السياسات العامة ذات الصلة، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية".

يأتي هذا الاجتماع، ليؤكد العزم على إعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية في قطاع التامين، ويشكل بداية لمسار جديد يعتمد فيه على الحوار البناء والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: هذا النقاش يحصل للمرة الاولى منذ سنوات طويلة والخلاف الحاد الموجود في البلد لن يوصلنا الى نتيجة
lebanon 24
25/07/2025 18:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن طلاقها بعد زواج استمر 10 سنوات (فيديو)
lebanon 24
25/07/2025 18:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الذرية الدولية: استهداف مجمع نووي كبير بأصفهان للمرة الثانية منذ بدء النزاع
lebanon 24
25/07/2025 18:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرّة الأولى منذ أكثر من قرن.. ماذا منحت العائلة المالكة لكيت ميدلتون؟
lebanon 24
25/07/2025 18:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:27 | 2025-07-25
11:25 | 2025-07-25
11:23 | 2025-07-25
11:11 | 2025-07-25
11:11 | 2025-07-25
11:10 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24