سليمان: لا بد من تحرّكٍ عاجل لإنقاذ اطفال غزة

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قال الرئيس في تصريح اليوم: "أرقام " " تشير إلى أن نحو واحد من كل ستة أطفال دون السنتين، في شمالي غزة، يعانون من سوء تغذية حاد".اصاف:"أجساد الأطفال في غزة تذبل تحت الحصار، لا من المرض، ولا من القنابل فقط، بل من الجوع. إنهم يموتون ببطء في مشهدٍ صامت... إنهم ضحايا السياسات".وختم:"الإدانة لا تكفي، لا بد من تحرّكٍ عاجل لإنقاذهم".