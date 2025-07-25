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لبنان

سليمان: لا بد من تحرّكٍ عاجل لإنقاذ اطفال غزة

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:09
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "أرقام "اليونيسف" تشير إلى أن نحو واحد من كل ستة أطفال دون السنتين، في شمالي غزة، يعانون من سوء تغذية حاد".
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اصاف:"أجساد الأطفال في غزة تذبل تحت الحصار،  لا من المرض، ولا من القنابل فقط، بل من الجوع. إنهم يموتون ببطء في مشهدٍ صامت... إنهم ضحايا السياسات".

وختم:"الإدانة لا تكفي، لا بد من تحرّكٍ عاجل لإنقاذهم".
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