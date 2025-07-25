حشود كبيرة... ماذا يشهد المطار؟

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أفادت "الوكالة "، أنّه على الرغم من الحشود الكبيرة للمواطنين والوسائل الإعلامية المتجمعة أمام مدخل صالون الشرف في – ، لا تزال الطرق المؤدية من وإليه سالكة أمام المسافرين والواصلين.ويعمل الجيش على تنظيم التجمعات، في ظل تزايد الأعداد مع اقتراب موعد وصول الطائرة التي تقلّ ، العائد من بعد 41 عاماً من الاعتقال.