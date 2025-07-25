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لبنان

حشود كبيرة... ماذا يشهد المطار؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:22
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، أنّه على الرغم من الحشود الكبيرة للمواطنين والوسائل الإعلامية المتجمعة أمام مدخل صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، لا تزال الطرق المؤدية من المطار وإليه سالكة أمام المسافرين والواصلين.
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ويعمل الجيش على تنظيم التجمعات، في ظل تزايد الأعداد مع اقتراب موعد وصول الطائرة التي تقلّ جورج عبدالله، العائد من فرنسا بعد 41 عاماً من الاعتقال.
 
 
 
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