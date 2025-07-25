دبوسي اكد دعم مبادرة "طرابلس تنبض من جديد"

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استقبل والصناعة والزراعة في والشمال، ، وفداً من جمعية Tripoli Plus برئاسة ، حيث أعرب الوفد عن" بالغ شكرهم وتقديرهم للرئيس على رعايته الكريمة لمبادرة الجمعية "طرابلس تنبض من جديد" التي تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وتعزيز صورة طرابلس كمدينة نابضة بالحياة والانفتاح".وخلال اللقاء، قدر رئيس الجمعية عمر " الدور الريادي لغرفة طرابلس الكبرى، ولرئيسها الذي لطالما كان الداعم الأول لكل مبادرة تُعيد النبض إلى المدينة"، مشدداً على أن "هذه الرعاية ليست مجرد دعم لفعالية، بل هي تعبير حقيقي عن رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تعمل الغرفة على تجسيدها على أرض الواقع".وأشار رحيم إلى أن" الفعالية، التي تُقام بالتعاون بين Tripoli Plus و Red Power وKarting، تُعدّ الأولى من نوعها في طرابلس، وتشمل سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، على مدى ثلاثة أيام (25-26-27 من الشهر الجاري)، وتتضمن سباقات كارتينغ للهواة والمحترفين".وأضاف:" أن حجم المشاركة فاق التوقعات"، مؤكداً أن "المبادرة تشكل منصة جامعة تجمع بين الرياضة والثقافة والاقتصاد، وتعكس الوجه الحقيقي والحضاري لطرابلس كمدينة حيوية وفرص، وتواكب بفعالية رؤية الكبرى في تحويل المدينة إلى منصة اقتصادية واجتماعية مستدامة".