ختم محل بالشمع الأحمر يُديره أحد السوريين... ما السبب؟

ختمت دورية من مركز أمن عام تبنين الإقليمي اليوم، محلا لتنجيد وخياطة وتركيب البرادي يديره سوري بشكل غير قانوني في بلدة برعشيت – ، بالشمع الأحمر، وذلك بإشارة من الاستئنافية في ، بشخص القاضي غسان الأتات، وتنفيذا لقرار العام.

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