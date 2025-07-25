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لبنان

ختم محل بالشمع الأحمر يُديره أحد السوريين... ما السبب؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 07:53
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ختمت دورية من مركز أمن عام تبنين الإقليمي اليوم، محلا لتنجيد وخياطة وتركيب البرادي يديره سوري  بشكل غير قانوني في بلدة برعشيت – قضاء بنت جبيل، بالشمع الأحمر، وذلك بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، بشخص القاضي غسان الأتات، وتنفيذا لقرار المدير العام للأمن العام.
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