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لبنان

الرئيسة العامة للراهبات المخلصيات تشكر جميع المهنئين للهيئة القانونية الجديدة

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:10
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شكرت أمامة السرّ العامّة في جمعيّة الراهبات الباسيليّات المخلصيّات لسيّدة البشارة، بشخص الرئيسة العامّة، الأم كلاديس الصبّاغ، في بيان لها، "جميع الفعاليّات الروحيّة، والسياسيّة، والمدنيّة، بالإضافة إلى رؤساء البلديّات والمخاتير الكرام، إلى جانب الأهل والأصدقاء والزوّار الأحبّاء، الذين عبّروا عن تهانيهم القلبيّة لها وللهيئة القانونيّة الجديدة، بمناسبة تسلّمها خدمة الرئاسة العامّة للجمعيّة.
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كما تتوجّه بالشكر إلى كلّ من حضر شخصيًّا، وإلى كلّ من تواصل بمحبة وصدق عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي. فكانت كلماتهم النابعة من القلب مصدر دعمٍ كبير، وتجسيدًا للوفاء والشراكة في مسيرة الرجاء وخدمة الإنسان، في قلب هذا الوطن الجريح".
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