جورج عبدالله في لبنان... إليكم ما قاله في أوّل تصريح له من المطار

بعدما أمضى 41 عاماً في السجون الفرنسيّة، وصل إلى الدوليّ، حيث قال إنّ " تعيش آخر فصول نفوذها، ويجب على وفلسطين الإستمرار".

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وأضاف عبدالله: "ننحني أمام المقاومة، وهم الأساسيّة لأيّ فكر تحرريّ"، وأكّد أنّه "لا يُمكن إقتلاع المقاومة وهي قويّة وليست ضعيفة".

ودعا إلى "الإلتفاف حول المقاومة أكثر من أيّ وقت مضى".