الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"

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إستقبل الإسلامية في الدكتور حسن اللقيس، لشركة Biotech Pharm فتوح و المديرة التنفيذية للشركة نسرين فتوح على رأس وفد من الشركة، بحضور الكليات ومديري الفروع وأفراد من ، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون تقضي بتجهيز مختبر في المركز الطبي التابع للجامعة الإسلامية في لبنان – فرع .و قد ألقى اللقيس كلمة ترحيبية أشار فيها إلى "أهمية هذا التعاون و الشراكة و مواكبة التطور العلمي" .وأشار إلى أن" الجامعة بصدد إفتتاح مركز صحي آخر في فرع صور يتم تجهيزه وسيتم الإعلان عن إفتتاحه في وقت قريب ليكون في خدمة الطلاب وأهلنا في المنطقة".كما ألقى المهندس فتوح كلمة عبر فيها عن" سعادته بالتعاون مع الجامعة الاسلامية في لبنان، و استعداده للمساعدة بأي مشروع تتطلع الجامعة إلى تنفيذه لخدمة و تحويل الجامعة إلى مؤسسة منتجة" .وقدّم فتوح هبة للجامعة الإسلامية في لبنان عبارة عن معدات متطورة، تأكيدًا " للثقة بدور الجامعة الريادي ورسالتها التعليمية والمجتمعية".