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لبنان

الجامعة الإسلامية في لبنان توقع اتفاقية تعاون مع "Biotech Pharm"

Lebanon 24
25-07-2025 | 08:33
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إستقبل رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتور حسن اللقيس، المدير العام لشركة Biotech Pharm المهندس محمد فتوح و المديرة التنفيذية  للشركة نسرين فتوح  على رأس وفد من الشركة، بحضور عمداء الكليات ومديري الفروع وأفراد من الهيئة التعليمية في الجامعة، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون تقضي بتجهيز مختبر الدم في المركز الطبي التابع للجامعة الإسلامية في لبنان – فرع بعلبك.
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و قد ألقى  اللقيس كلمة ترحيبية أشار فيها إلى "أهمية هذا التعاون و الشراكة و مواكبة التطور العلمي" .وأشار إلى أن" الجامعة بصدد إفتتاح مركز صحي آخر في فرع صور يتم تجهيزه وسيتم الإعلان عن  إفتتاحه في وقت قريب ليكون في خدمة الطلاب وأهلنا في المنطقة".

 كما ألقى المهندس فتوح كلمة عبر فيها عن" سعادته بالتعاون مع الجامعة الاسلامية في لبنان، و استعداده للمساعدة بأي مشروع تتطلع الجامعة إلى تنفيذه لخدمة المجتمع المحلي و تحويل الجامعة إلى مؤسسة أكاديمية منتجة" .

وقدّم  فتوح هبة للجامعة الإسلامية في لبنان عبارة عن معدات متطورة، تأكيدًا " للثقة بدور الجامعة الريادي ورسالتها التعليمية والمجتمعية".
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