السبت والأحد... تدابير سير في البترون

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صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:ينظم للسيارات والسياحة “ الأول”، وذلك بتاريخي 26و27-7-2025، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية:المرحلة الاستعراضية الخاصة: 1,60 كلم:تنطلق هذه المرحلة الاستعراضية من أمام فندق “San Stephano Resort” داخل شوارع البترون الجنوبية.تقفل هذه الطريق بتاريخ 26-7-2025 من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00.المرحلة الخاصة الثانية والخامسة للسرعة: 15.86 كلم:تنطلق هذه المرحلة من ، راس نحاش، كفرحاتا، بتعورة، ، بقسيما وصولاً الى جبلا.منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 7.48 الى الساعة 10.18 ومن الساعة 12.28 الى الساعة 14.58.المرحلة الخاصة الثالثة والسادسة للسرعة: 9.08 كلم:تنطلق هذه المرحلة من عرطز، فتحات، صورات، كفرشليمان، حلتا وصولاً إلى .منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 8.37 الى الساعة 11.07 ومن الساعة 13.17 الى الساعة 15.47.المرحلة الخاصة الرابعة والسابعة للسرعة 20.10 كلم:تنطلق هذه المرحلة من كور، كفرحتنا، زان، آسيا، ، العلالي وصولاً الى شبطين.منع مرور السيارات بتاريخ 27-7-2025 ما بين الأوقات التالية: من الساعة 9.15 الى الساعة 11.45 ومن الساعة 13.55 الى الساعة 16.25.لذلك سيتم منع السير على الطرقات المذكورة في الاوقات المحددة أعلاه على ان تفتح بعد مرور آخر المتسابقين عليها.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال وبلافتات السير تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.