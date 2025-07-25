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لبنان

صباح اليوم... سلام اتّصل بالرئيس عون

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:13
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أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام صباح اليوم اتصالًا برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أطلعه خلاله على نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ولقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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