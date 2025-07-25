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لبنان

الحجيري: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقدمة لتهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:24
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أدان رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري في بيان، "تصويت الكنيست الصهيوني على إقتراح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على ‏الضفة الغربية وغور الأردن". 
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واعتبرها "خطوة تصعيدية خطيرة رغم إنها باطلة وغير شرعية صادرة عن كيان غير شرعي، فهي تكشف الوجه الاستعماري لهذا الكيان الغاصب ولتكريس إحتلاله ومشروعه الاستيطاني والتهويدي، ومقدمة لتهجير الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية". 

ودعا الحجيري إلى" مواجهة مخططات العدو الذي يواصل جرائم ابادته في غزة ويواصل عدوانه الهمجي على لبنان وذلك بتصعيد المقاومة".
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