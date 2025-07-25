الحجيري: فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مقدمة لتهجير الفلسطينيين

Advertisement

أدان رئيس حركة "النصر عمل" النائب في بيان، "تصويت على إقتراح يدعو إلى فرض السيادة على ‏ وغور ".واعتبرها "خطوة تصعيدية خطيرة رغم إنها باطلة وغير شرعية صادرة عن كيان غير شرعي، فهي تكشف الوجه الاستعماري لهذا الكيان الغاصب ولتكريس إحتلاله ومشروعه الاستيطاني والتهويدي، ومقدمة لتهجير من أبناء الضفة الغربية".ودعا الحجيري إلى" مواجهة مخططات العدو الذي يواصل جرائم ابادته في غزة ويواصل عدوانه الهمجي على وذلك بتصعيد ".