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لبنان

وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:33
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صدر عن وزير العدل عادل نصار البيان الآتي:
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"بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار، يسعدنا أن نزفّ إلى اللبنانيين بشرى إنجاز لجنة الإدارة والعدل، مشكورة، أعمالها المتعلقة بإقرار مشروع قانون التنظيم القضائي (استقلالية القضاء العدلي). ونأمل أن يُدرَج هذا المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب ويُقرّ في أقرب وقت ممكن.

كما نتوجّه بالشكر إلى جميع الذين تعاونوا مع الوزارة في إعداد هذا القانون، الذي طالما شكّل مطلبًا ملحًّا للبنانيين ولأفراد السلطة القضائية على حدّ سواء".
 
 
 
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