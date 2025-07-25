وزير العدل يزفّ بشرى إلى اللبنانيين

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صدر عن وزير العدل البيان الآتي:"بعد سنواتٍ طويلة من الانتظار، يسعدنا أن نزفّ إلى اللبنانيين بشرى إنجاز والعدل، مشكورة، أعمالها المتعلقة بإقرار مشروع (استقلالية العدلي). ونأمل أن يُدرَج هذا المشروع على جدول أعمال ويُقرّ في أقرب وقت ممكن.كما نتوجّه بالشكر إلى جميع الذين تعاونوا مع الوزارة في إعداد هذا القانون، الذي طالما شكّل مطلبًا ملحًّا للبنانيين ولأفراد على حدّ سواء".