بالصورة... رجّي اطمأن إلى صحة البطريرك الراعي في مستشفى أوتيل ديو

عاد والمغتربين البطريرك في مستشفى أوتيل ديو، واطمأن إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به. وتمنى رجي لغبطته الشفاء العاجل وتمام العافية، وان يعود قريبا إلى ممارسة دوره الكنسي والوطني.

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