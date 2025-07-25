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لبنان

بالصورة... رجّي اطمأن إلى صحة البطريرك الراعي في مستشفى أوتيل ديو

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:44
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عاد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مستشفى أوتيل ديو، واطمأن إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به. وتمنى رجي لغبطته الشفاء العاجل وتمام العافية، وان يعود قريبا إلى ممارسة دوره الكنسي والوطني.
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