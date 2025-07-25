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لبنان

جولة لرئيس بلدية طرابلس في التل والأسواق القديمة

Lebanon 24
25-07-2025 | 09:48
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قام رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة بجولة ميدانية في منطقة التل والأسواق القديمة، حيث تابع عن كثب أوضاع النظافة والسلامة العامة، بعد تنفيذ دائرة النظافة في البلدية حملة تنظيف وشطف من منذ ساعات الصباح الأولى، بالتعاون مع شركة لافاجيت وهيئات وجمعيات أهلية.  
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واستمع كريمة إلى مطالب المواطنين والتجار، مؤكدا استمرار حملات التنظيف والتعقيم الأسبوعية ضمن خطة تحسين الواقع الخدمي في المدينة.
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