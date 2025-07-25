جولة لرئيس بلدية طرابلس في التل والأسواق القديمة

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قام رئيس بلدية الدكتور بجولة ميدانية في منطقة التل والأسواق القديمة، حيث تابع عن كثب أوضاع النظافة والسلامة العامة، بعد تنفيذ دائرة النظافة في البلدية حملة تنظيف وشطف من منذ ساعات الصباح الأولى، بالتعاون مع وهيئات وجمعيات أهلية.واستمع كريمة إلى مطالب المواطنين والتجار، مؤكدا استمرار حملات التنظيف والتعقيم الأسبوعية ضمن خطة تحسين الواقع الخدمي في المدينة.