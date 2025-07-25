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لبنان

إلغاء احتفال وضع حجر الأساس للنصب التذكاري في أبلح

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:02
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أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ورئيس بلدية الفرزل، ملحم الغصان، عن إلغاء الاحتفال الذي كان مقرراً في الأول من آب، لوضع حجر الأساس للنصب التذكاري لشهداء بلدة أبلح، وذلك على خلفية خلافات تنظيمية بين منسّق الحفل أمين سماحة والبلدية.
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وأوضح الغصان أن الحفل أُلغي بعدما تبيّن أن البلدية لم تُدعَ رسميًا أو تُستشار في تفاصيله، ما اعتُبر تجاوزًا لصلاحياتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإلغاء لا يحمل أي موقف سلبي تجاه الجيش اللبناني أو شهدائه، بل على العكس، الجميع يضع ثقته واعتزازه بالمؤسسة العسكرية، لكنّ الخلافات المحلية فرضت نفسها.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس بلدية أبلح، ربيع سمعان، احترامه العميق لشهداء الجيش اللبناني، مشددًا على الولاء الكامل للمؤسسة العسكرية، ومضيفًا أن التوضيح واجب، خصوصًا في النقاط التالية:

1. الدعوة التي وُجهت كانت لوضع حجر الأساس لنصب شهداء أبلح، وليس لشهداء الجيش اللبناني كما أُشيع.  
2. البلدية لم تُبلّغ بشكل رسمي أو واضح عن تفاصيل النشاط.  
3. الجهة المنظمة استخدمت اسم نادٍ تم حله منذ عام 2011، وحاولت استغلال صفة "شهداء الجيش" لتصوير البلدية وكأنها تقف ضد المؤسسة العسكرية، وهو أمر غير صحيح ومرفوض.

وختم سمعان مؤكداً أن بلدة أبلح، التي تُعرف بـ"بلدة الجيش اللبناني"، لن تسمح بزج اسم الجيش في صراعات شخصية أو حسابات ضيقة، ولا أحد يزايد على محبة أبلح ووفائها للجيش اللبناني.
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