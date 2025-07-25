البزري بحث والعميد حرب في الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب

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وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية عموماً وفي مدينة صيدا والجنوب خصوصاً، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية، حفاظًا على أمن المواطنين وترسيخا للسلم الأهلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



كما وأعرب النائب عن تقديره ل"الجهود والتضحيات الكبيرة والمستمرة التي يبذلها في سبيل حماية الوطن واستقراره". استقبل النائب الدكتور في الجنوب، العميد سهيل حرب، يرافقه رئيس في ، الرائد هادي ، وذلك بحضور المهندس بلال كيلو و كامل شريتح.وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية عموماً وفي مدينة صيدا والجنوب خصوصاً، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية، حفاظًا على أمن المواطنين وترسيخا للسلم الأهلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.كما وأعرب النائب عن تقديره ل"الجهود والتضحيات الكبيرة والمستمرة التي يبذلها في سبيل حماية الوطن واستقراره".

وفي سياق آخر، كتب البزري عبر حسابه على منصة "آكس": "ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ومجاعة أطفال لم يدفع لإدانة ، ولم يُحرّك القوى الكبرى لوقفها.



تكرّر فشل عصبة الأمم: بلا فاعلية ولا عدالة. النظام العالمي اليوم يُقرّ بحق القوّة، لا بقوّة الحق".