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لبنان

البزري بحث والعميد حرب في الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:05
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استقبل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب، العميد سهيل حرب، يرافقه رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا، الرائد هادي الحاج شحادة، وذلك بحضور المهندس بلال كيلو و كامل شريتح.
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وتم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الأمنية عموماً وفي مدينة صيدا والجنوب خصوصاً، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية والمدنية، حفاظًا على أمن المواطنين وترسيخا للسلم الأهلي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

كما وأعرب النائب البزري عن تقديره ل"الجهود والتضحيات الكبيرة والمستمرة التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل حماية الوطن واستقراره".
 
 
وفي سياق آخر، كتب البزري عبر حسابه على منصة "آكس": "ما يحدث في غزة من إبادة جماعية ومجاعة أطفال لم يدفع مجلس الأمن لإدانة إسرائيل، ولم يُحرّك القوى الكبرى لوقفها.

الأمم المتحدة تكرّر فشل عصبة الأمم: بلا فاعلية ولا عدالة. النظام العالمي اليوم يُقرّ بحق القوّة، لا بقوّة الحق".
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