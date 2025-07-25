تحذير من داء الكلب... وهذه سبل الوقاية

دعت في ، بالتعاون مع ، في ظل ازدياد خطر التعرض لداء الكلب خلال فصل الصيف، إلى "تكثيف التوعية على هذا المرض الخطير، من خلال تسليط الضوء إعلاميا على سبل الوقاية، ورفع مستوى المعرفة العامة حول طرق انتقال العدوى، الفئات الأكثر عرضة، العوارض، وسبل الوقاية والإسعافات الأولية عند الأصابة.

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