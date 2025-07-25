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لبنان

تحذير من داء الكلب... وهذه سبل الوقاية

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:30
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دعت منظمة الصحة العالمية في لبنان، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، في ظل ازدياد خطر التعرض لداء الكلب خلال فصل الصيف، إلى "تكثيف التوعية على هذا المرض الخطير، من خلال تسليط الضوء إعلاميا على سبل الوقاية، ورفع مستوى المعرفة العامة حول طرق انتقال العدوى، الفئات الأكثر عرضة، العوارض، وسبل الوقاية والإسعافات الأولية عند الأصابة.
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للإطلاع على المادة التوعوية الشاملة التي أعدتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة، الرجاء الضغط هنا
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