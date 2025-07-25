رحمة نعى بو حبيب : كان دائم النضال من أجل سيادة لبنان واستقلاله

أعرب النائب السابق ، في بيان، عن حزنه والمه لغياب السابق ، وقال: "نودع قامة لبنانية صلبة، شامخة غادرتنا فجأة ومن دون استئذان. وكان دائم النضال من أجل سيادة واستقلاله، وإن أنسى، فلن انسى مطالعته القيمة أمام الرئيس الاب مؤكدا حق لبنان في العيش بحرية وكرامة.ولا تنسى أيضا حفاوته بي عندما كنت في للمشاركة في تظاهرة للبنانيين المنتشرين تحت عنوان" التحرير" العام 1988 ، ومبادرته إلى تسجيل اسمي في عداد للتظاهرة التي إجتمعت بالرئيس بوش في حضور المطران فرنسيس الزايك. كان رحمه الله لبنانيا قبل كل شيء، يعلو على الصغائر، ومبدئيا . وكان يتحصن دائما بالمنطق، والموضوعية في مقاربة اي طرح، ولا يجنح به تعصب أو عصبية. كان قدوة لكل من خالط الشأن، ويجب أن تكون سيرته نبراسا. برحيل عبدالله إفتقد لبنان علما شهما خسارته لا تعوض.وهو يذكر لدى الحديث عن الرجال الرجال. اسكنه الله فسيح جناته والعزاء لاسرته واصدقائه وعارفيه" .

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