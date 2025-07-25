العميد الركن نيقولاس ثابت: لا خلاص لبلدنا إلا بضمان الأمن والاستقرار

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أقيم، قبل ظهر اليوم، في ، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم إلى لصالح قطاع جنوب ، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.ترأس الاحتفال العماد قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيقولاس ثابت وحضره عدد من الضباط.وألقى ثابت كلمة فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها ، وعلى رأسها خطر العدو ".أضاف: "لا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه، إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمين لذلك، وهو جوهر مهمتكم".وفي الختام، أقيم عرض عسكري شاركت فيه العناصر المتخرجة.