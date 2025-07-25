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لبنان

العميد الركن نيقولاس ثابت: لا خلاص لبلدنا إلا بضمان الأمن والاستقرار

Lebanon 24
25-07-2025 | 10:38
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أقيم، قبل ظهر اليوم، في ملعب صور، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم إلى العلم لصالح قطاع جنوب الليطاني، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم.
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ترأس الاحتفال ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيقولاس ثابت وحضره عدد من الضباط.

وألقى ثابت كلمة فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان، وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي".

أضاف: "لا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه، إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمين لذلك، وهو جوهر مهمتكم".

وفي الختام، أقيم عرض عسكري شاركت فيه العناصر المتخرجة.
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