شحاده: البدء بوضع التشريعات والسياسات لحماية خصوصيات المعلومات

Advertisement

حل "مؤتمر الذكاء الإصطناعي في " في غرفة زحلة، محطته ما قبل الأخيرة من جولته على خمس مدن لبنانية، ببرنامج غطى مختلف جوانب استخدامات الذكاء الإصطناعي، في حضور راعي المؤتمر وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي كمال شحاده، الوزيرة السابقة منال عبد الصمد، لوزارة الزراعة لويس ، رئيس مجلس إدارة غرفة زحلة والبقاع منير التيني والأعضاء في المجلس: أمين المال محمد بكري، رئيس لجنة الإعلام سعيد اللقيس، رئيس لجنة الاقتصاد طوني طعمه ورئيس لجنة التخطيط والإنماء منيب الشوباصي ومدير عام الغرفة يوسف جحا، رئيس تجمع الصناعيين في نقولا أبو فيصل، رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل سليم غزالة، رئيس بلدية بعلبك أحمد طفيلي، رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعادة، رئيس المؤتمر حكمت البعيني، ممثلين عن القطاعات الرسمية والمدنية في زحلة والبقاع ومهتمين.التينيبداية، أعلن رئيس الغرفة إطلاق خدمة رقمية جديدة "التوأم الرقمي ووكيل المحادثة المتعدد اللغات مدعوما بالذكاء الإصطناعي" – AI Powered Digital Twin and Multi- Lingual Conversation Agent – ، وهي منصة تفاعلية ذكية تمكّن المستخدم من التعرّف على خدمات الغرفة والإستفسار عن المستندات المطلوبة والوصول الى مختلف الدوائر، في أي وقت ومن أي مكان، من دون الحاجة الى زيارة المبنى".كما أعلن عن إتجاه غرفة زحلة والبقاع الى إنشاء "مركز لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي" في مبنى إدمون جريصاتي الجديد التابع للغرفة بالتعاون مع الجامعات ، وبرعاية مباشرة من وزراء التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي. ويهدف المركز الى "احتضان الطاقات الشابة وتوجيهها ودعمها ومساعدتها على إنشاء شركات ناشئة والدخول في شراكات بناءة مع القطاعين العام والخاص، في الداخل والخارج".البعيني، أعلن رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني عن فكرة AI in the Sky- AI in the Sea – AI on the Road التي كان ينوي تنفيذها في دبي، إلا أن ما شهده من إقبال ونجاح للمؤتمر دفعه الى نقل تنفيذها الى الوطن الأم لبنان. وأوضح أن الفكرة تقضي بتنظيم مؤتمر تفاعلي للذكاء الإصطناعي بالجو وفي ، على قارب ضخم وبباصات تجوب المناطق.شحادهأما راعي المؤتمر فهنأ زحلة على نيلها لقب "مدينة عالمية للكرمة والنبيذ" من المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ، آملا أن "نجتمع بعد بضعة سنوات لنحتفل بزحلة مدينة عالمية للذكاء الاصطناعي".ورأى أن "الفكرة ليست بعيدة، لما يتميز به لبنان من طاقات بشرية وجامعات ومؤسسات لديها الإستعداد لتتوجه الى المناطق والإستثمار فيها بقطاع التكنولوجيا، بخاصة بعد صدور قانون المناطق التكنولوجية الحرة".وشارك شحادة الحضور رؤية وزارته "للجمهورية الرقمية" من أجل "خلق بيئة حاضنة للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، تمنح الشباب خصوصا فرصة للبدء ببناء مستقبلهم في لبنان"، موضحا ما يتضمنه مشروع "الجمهورية الرقمية" من "تطلعات لتأمين الخدمات العامة بشكل أفضل للمواطنين، والتخلي عن الوسطاء، ووقف هدر مزيد من الوقت والأموال من أجل الحصول على الحقوق. كما تطمح الرؤية الى أن يصبح لبنان مساهما بصناعة التكنولوجيا".وقال: "لأننا لم نعد نملك ترف الانتظار لمواكبة هذه الثورة أعلن البدء بوضع التشريعات والسياسات التي تكمن أهميتها في وجود المؤسسات التي تطبقها وتحمي خصوصيات المعلومات، وتواكبها إن كان بالتربية أو بالصحة أو بأي خدمة أخرى تطبق الذكاء الاصطناعي".عبد الصمدوأملت عبد الصمد أن "تكون زحلة مركزا لإنطلاقة الذكاء الإصطناعي"، معتبرة أن "أنجح المشاريع هي التي تنطلق من السلطات المحلية، وفي زحلة هذه المبادرات تظهر في الإرادة المتوفرة لدى فعالياتها".لحودوعرض المدير العام للزراعة لظروف ومفاعيل إدراج زحلة على لائحة المدن العالمية للنبيذ والكرمة، والتي كان لغرفة زحلة مساهمة في تحقيق هذا الإنجاز.محاور المؤتمربعد ذلك بدأت أعمال المؤتمر التي توزعت على تسعة محاور، خصص أولها لعرض نموذج زحلة، موطن أول نظام ذكاء اصطناعي حيّ في لبنان لخدمة المواطنين سواء في بلدية زحلة أو في غرفة زحلة والبقاع التجارة، من تنفيذ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Inovise الزحلي إيلي الذي صمم ونفّذ أول تطبيق للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية اللبنانية من خلال "التوأم الرقمي" و"الوكيل الذكي التفاعلي" لبلدية زحلة وغرفة زحلة والبقاع.وبحث المحور الثاني الذكاء الإصطناعي في الزراعة، لجهة مساعدته المزارعين على تحسين غلال محاصيلهم، إدارة الموارد بكفاءة واستشراف المخاطر الناجمة عن العوامل المناخية والآفات الزراعية في الوقت الفعلي، مع مؤسّس شركة BTEKUP ومديرها العام الدكتور المهندس أنطوني شربل تنوري بخبرته الطويلة في التعليم العالي، البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي الرقمي.واستكشف الحضور المحور الثالث مع مؤسس شركة Slangit Technologies ورئيسها التنفيذي ربيع شحادة الذكاء الإصطناعي في الحكومة، دمجه في الخدمات العامة بغرض تعزيز عملية إتخاذ القرار، أتمتة الإجراءات وحوكمة أكثر شفافية تتمحور حول المواطن.فهم الذكاء الإصطناعي: ماهيته، كيف يعمل، وكيف يُشكلنا، طرحت في المحور الرابع الذي تناوب خلاله على الكلام مهندس أنظمة ذكاء اصطناعي ومؤسس شركة Uplift AI جان بحنيني، شارحا كيفية عمل الأنظمة الذكية، فيما تناولت إخصائية علم النفس العيادي ومؤسسة مركز YouSpace للإرشاد والدعم النفسي سيبيل الحاج التأثيرات السيكولوجية للتفاعل مع الآلات الذكية.وفي المحور الخامس حول الذكاء الاصطناعي في الأعمال، عرضت الدكتورة ساندرين حتي، من خبرتها الإستشارية للشركات وعملها الأكاديمي، كيفية استخدام الشركات للذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، تحسين العمليات، وتحويل الخدمة الى تجربة خاصة بالعميل.وناقش المحور السادس التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي في مجالي الروبوتات والتعليم. وفي مداخلته سلط الخبير في علوم الكومبيوتر الباحث الاكاديمي الدكتور شربل بستاني الضوء على التطبيقات الواقعية للذكاء الإصطناعي، الإعتبارات الأخلاقية، وتطور دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل بيئات التعلم والأنظمة الذكية.واستطلع المحور السابع الذكاء الاصطناعي في الشركات الناشئة، وشرح مؤسس شركة Devoted لتطوير البرمجيات والإستشارات التقنية والمدير التقني لتطبيق Nuwatt الدكتور شديد كيفية استفادة الشركات الناشئة من الذكاء الاصطناعي لتجاوز الموازين التقليدية وبناء حلول مبتكرة، وتحقيق النمو بسرعة أكبر وموارد أقل.أما المحور الثامن فتحدث فيه الصحافي الخبير في الإعلام الرقمي والذكاء الإصطناعي وصانع محتوى "هنا Tech" عمر قصقص عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، من المدن الذكية إلى الرعاية الصحية، وكيفية إعادة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة تشكيل الخدمات الرقمية.وكان "دمج الذكاء الاصطناعي في شركتك" عنوان المحور التاسع، الذي عرض خلاله أندرو مارون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الواقعية التي تقدمها شركة Almind في لبنان، والتي يشغل فيها منصب الشريك المؤسس والمدير التنفيذي، ومن هذه التطبيقات روبوتات الدردشة Chatbots وروبوتات المكالمات Callbots والوكيل الذكي AI Agent.أغنيتانوتخلل أعمال المؤتمر أداء الفنانة ماريتا أبي نادر لإغنية "لبنان الذكي" والفنان مروان يوسف لأغنية "طير الفينيق"، وكلا الأغنيتين تم تأليفهما بواسطة الذكاء الإصطناعي ومهداتان من لبنان الى العالم.