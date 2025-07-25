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لبنان

الرئيس عون التقى القاضي عبود والمدعي العام المالي الجديد.. هذا ما تم تأكيده

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:03
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نشرت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على منصة "إكس":

"رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والمدعي العام المالي الجديد القاضي ماهر شعيتو".
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تابعت الرائاسة في منشورها: "وهنّأ القاضي شعيتو بتسلّمه مهامه، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً أنّ مكافحة الفساد تشكّل أولوية وطنية، وأنّ للنيابة العامة المالية دوراً محورياً في هذا المجال". 
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