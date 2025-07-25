الرئيس عون التقى القاضي عبود والمدعي العام المالي الجديد.. هذا ما تم تأكيده

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"رئيس الجمهورية استقبل رئيس القاضي ، والمدعي العام المالي الجديد القاضي ".تابعت الرائاسة في منشورها: "وهنّأ القاضي بتسلّمه مهامه، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً أنّ مكافحة الفساد تشكّل أولوية وطنية، وأنّ للنيابة العامة المالية دوراً محورياً في هذا المجال".