إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!

Advertisement

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في في بيان، أن "عناصرها تواصل، بجهوزية كاملة، تنفيذ مهامهم في مواجهة حرائق الغابات الواسعة التي اجتاحت عددا من المناطق ، في ظل ظروف مناخية دقيقة ومواقع جغرافية وعرة تعيق عمليات التدخل السريع".وقالت: "منذ تاريخ ٢٢ الجاري، لا يزال حريق هائل يلتهم مساحات شاسعة من الأحراج في منطقة مشمش – حرار، وامتد إلى واد حرجي في منطقة . وبسبب وعورة المنطقة وغياب الطرق التي تسمح بوصول الآليات، تمت الاستعانة بطوافات تابعة للقوات الجوية في الجيش التي نفذت سلسلة من المائية في محاولة للسيطرة على النيران، فيما عملت عناصر الدفاع المدني على مدى الأيام الماضية على تغذية البرك الصناعية بالمياه لتأمين استمرارية عمليات الإطفاء الجوية".أضافت: "في بلدة عيتا الفخار، اندلع حريق كبير في منطقة حرجية وعرة، وتدخلت فرق الدفاع المدني، بمؤازرة طوافات تابعة للقوات الجوية في ، التي ساهمت في شكل أساسي في تطويق النيران والسيطرة عليها. وتنفذ حاليا عمليات تبريد ومراقبة دقيقة، منعا لتجدد الحريق".وتابعت: "في قضاء ، واجهت الفرق تحديات كبيرة لإخماد حريقين ضخمين في بلدتي الحصنية وبرقايل، ونفذت عمليات التدخل باستخدام آليات متخصصة، في ظل صعوبات ناجمة عن الرياح والارتفاع الكبير في درجات الحرارة. كما سجل حريق واسع النطاق أمس في بلدة كفريا، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه بعد تدخل سريع وفعال، ساهم في منع امتداد النيران إلى المحيط السكني. وفي السياق نفسه، اندلع فجر اليوم حريق في بلدتي كفرقطرة والمطلة – قضاء ، حيث عملت الفرق على تطويق النيران وإخمادها، بالتعاون مع مراكز مجاورة".وأردفت: "في موازاة العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، أنقذت عناصر الدفاع المدني حياة مواطنة تبلغ من العمر ١٦ عاما، كانت تحاول الانتحار قفزا من الطابق الثامن في أحد المباني في منطقة الليلكي. وبعد محاولة مطولة وهادئة، أقنعتها عناصر الدفاع المدني، بالتراجع عن قرارها، وتم في الوقت نفسه تثبيت فراش هوائي أسفل المبنى، بحضور عناصر من وممثلي جمعية Embrace. ونقلت المواطنة إلى مستشفى سان – الحدث، وهي في حال مستقرة".وأكدت المديرية أن "المساس بالثروة الحرجية وبسلامة المواطنين جريمة لن تمر من دون محاسبة"، مجددة دعوتها المواطنين إلى "الامتناع التام عن إشعال النيران في الطبيعة، حفاظا على السلامة العامة والثروة الحرجية".كما دعت إلى "الإبلاغ الفوري عن أي حريق أو حال طارئة عبر الاتصال على الرقم ١٢٥، أو عبر خدمة واتسآب على الرقم 70192693".