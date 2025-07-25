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لبنان

بالصور: أفعى داخل شاحنة محمّلة بالخضار والفاكهة

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:11
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عُثر اليوم على أفعى صغيرة داخل شاحنة محمّلة بالخضار والفاكهة، في سوق الخضار الجديد – طريق المحجر الصحي في مدينة طرابلس، وذلك أثناء قيام أحد العمّال بتفريخ الحمولة.
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وتمكن العامل من قتل الأفعى بسرعة، ما حال دون تعرض أي من المتواجدين للأذى، وفق ما أفادت "مندوبة لبنان24".
 
 
 
 
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