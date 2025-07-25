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لبنان

احتفال تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر تأجّل... ما السبب؟

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:23
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تأجّل احتفال تكريس لبنان لقلب مريم الطاهر، الذي كان مقررًا يوم الأحد في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، وذلك بسبب الوعكة الصحية التي تعرّض لها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
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