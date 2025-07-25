لقاء بين برّي والسفير الإيراني في لبنان قبل وبعد زيارة برّاك... هذه تفاصيله

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المصادر نفسها اشارت إلى أن الاجتماعات عقدت بهدف "الدفع بالمصالح خلال التفاوض على الورقة الأميركية ولتنسيق المواقف بهذا الخصوص".وبحسب المصادر أيضًا، جاءت اللقاءات في محاولة للتأثير على موقف الدولة من مسألة سلاح ولتحريف رد مذكرة التفاهمات التي تم تقديمها من قبل الأميركية.وتقول المصادر إن تريد التدخل في الشؤون السيادية، وتحاول فرض أجندتها من خلف الكواليس عبر حلفائها الذين ينقلون الموقف الإيراني في المباحثات مع الولايات المتحدة.ووصفت المصادر محاولات إيران للتدخل في السياسات الخارجية للبنان بـ"الخطيرة جدا حيث تضع علامة استفهام كبيرة على استقلالية قرار الدولة مما قد يثير استياء إدارة الرئيس الأميركي من التدخل الإيراني في المفاوضات، ناهيك عن إدخال اعتبارات خارجية لعملية صنع القرارات الداخلية".وختمت المصادر بالقول انها لن تتفاجأ في حال وصول مسؤولين إيرانيين آخرين في الأيام القليلة المقبلة إلى لبنان لإقناع بالملاحظات الإيرانية.