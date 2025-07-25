Advertisement

لبنان

غدًا... يُمنع مرور الشاحنات على هذه الطرقات

Lebanon 24
25-07-2025 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1396543-638890664254942040.jpg
Doc-P-1396543-638890664254942040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
بمناسبة إقامة مهرجانات الأرز لعام 2025، وحرصًا على تسهيل حركة وصول ومغادرة المشاركين، سيتم منع مرور الشاحنات على الطرق التالية:
Advertisement

طريق عيناتا – الأرز – الغرفة الفرنسية
طريق عيون أرغش – الأرز
وذلك بتاريخ 26-07-2025 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00.

لذلك، يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ العلم والتقيّد بالأوقات المحدّدة أعلاه، وبتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم.
مواضيع ذات صلة
غدًا.. ممنوع مرور الشاحنات على هذه الطريق
lebanon 24
26/07/2025 01:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
غدًا.. منع مرور الشاحنات على طريق عيناتا الأرز
lebanon 24
26/07/2025 01:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الطرقات تشهد حركة مرور كثيفة... تجنبوا سلوكها!
lebanon 24
26/07/2025 01:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صباح اليوم.. حركة مرور كثيفة على هذه الطرقات
lebanon 24
26/07/2025 01:32:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-07-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:50 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:37 | 2025-07-25
16:25 | 2025-07-25
16:24 | 2025-07-25
16:14 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24