غدًا... يُمنع مرور الشاحنات على هذه الطرقات

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بمناسبة إقامة مهرجانات لعام 2025، وحرصًا على تسهيل حركة وصول ومغادرة المشاركين، سيتم منع مرور الشاحنات على الطرق التالية:– الأرز – الغرفةطريق عيون أرغش – الأرزوذلك بتاريخ 26-07-2025 اعتبارًا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00.لذلك، يرجى من سائقي الشّاحنات أخذ والتقيّد بالأوقات المحدّدة أعلاه، وبتوجيهات عناصر وإرشاداتهم.