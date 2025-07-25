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لبنان

في هذه المنطقة.. توقيف شبكة ترويج مخدرات

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:18
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أوقفت دورية من مديرية امن الدولة في الجنوب - مكتب صور، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، كلا من اللبناني (ه. ح.) و العراقي (ع.ع.ش.) والفلسطيني السوري (م. س.)، بجرم ترويج وتعاطي مخدرات، حيث ضُبط كمية من حشيشة الكيف.
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وقد أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص". (الوكالة الوطنية)
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