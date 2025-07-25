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لبنان

بالصور... جولة للسفيرة الأميركية في لبنان داخل قلعة بعلبك

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:23
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قامت السفيرة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، بجولة داخل معبد باخوس في قلعة بعلبك، حيث اطلعت على المعالم الأثرية والتاريخية للموقع.
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