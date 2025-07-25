مسيرة شعبية في صيدا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة

انطلقت مسيرة شعبية من ساحة إلى في مدينة ، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وذلك بدعوة من والفلسطينية.

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ورفع المشاركون الأعلام واللبنانية، مردّدين شعارات داعمة للمقاومة ومندّدة على غزة.