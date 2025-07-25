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لبنان

مسيرة شعبية في صيدا تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:13
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انطلقت مسيرة شعبية من ساحة الشهداء إلى ساحة النجمة في مدينة صيدا، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهالي غزة، وذلك بدعوة من الأحزاب الوطنية اللبنانية والفلسطينية.
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ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، مردّدين شعارات داعمة للمقاومة ومندّدة بالعدوان على غزة.
 
 
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