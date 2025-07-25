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لبنان

إعلان من مديرية الدفاع المدني.. اليكم مضمونه

Lebanon 24
25-07-2025 | 12:30
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إطلاق مناقصة عمومية جديدة، ودعت المهتمين إلى الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقدّم بعروضهم ضمن المهلة المحددة، لغاية 18 آب 2025/8/18، في مركز الدفاع المدني الرئيسيعين الرمانة.
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